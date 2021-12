x

SARONNO – Sono stati alcuni passanti ad avvertire un forte odore di gas camminando in via Leopardi oggi pomeriggio e così hanno dato l’allarme che ha permesso un rapido intervento. L’emergenza è successa poco dopo le 16,30.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che con le dotazioni del caso, a partire dall’esplosimetro, hanno presto trovato la perdita situata nei pressi dell’intersezione tra via Antici e via Leopardi.

E’ stato richiesto l’intervento della polizia locale che ha provveduto prima a chiudere l’arteria quindi a allertare i proprietari di alcune auto in sosta che sono state spostate per permettere di lavorare in sicurezza aprendo anche il cantiere per riparare la conduttura danneggiata.







foto di Giulia Ariti

