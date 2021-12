LIMBIATE – “Volevamo ringraziare con questo post le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo alla nostra festa di Natale. Vanno anche dei ringraziamenti di cuore a Roberto, Andrea e Gemma per averla animata nel migliore dei modi e all’associazione “ Amiamo Limbiate” per le fantastiche scenografie che ci hanno prestato”. Così i responsabili della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Limbiate che al teatro cittadino di via Valsugana hanno dato vita all’evento di fine anno, nei giorni scorsi.

Tanti i presenti, e divertimento assicurato per tutti. L’appuntamento, ovviamente, si è tenuto nel massimo rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia, come disposto dalle autorità regionali e sanitarie, dunque con obbligo di green pass all’ingresso e mascherina ben indossata tutto il tempo.

La scuola dell’infanzia Regina Margherita nasce nel 1884 per espressa volontà della parrocchia di “raccogliere e custodire i bambini della comunità di Limbiate e di provvedere alla loro educazione fisica e morale nei limiti della loro tenera età”. Da sempre gestito dalle suore del Cottolengo fino al 1996, nel 2001 è diventata scuola materna paritaria. Attualmente ospita 160 bambini, di età dai 3 ai 6 anni, suddivisi in 6 sezioni, guidate da personale laico cui è affidata anche l’educazione religiosa dei bambini.

(foto: un momento della riuscita serata)

27122021