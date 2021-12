SARONNO – Finale di 2021 in bellezza per la formazione di serie D della Pallavolo Saronno: nell’ultima gara dell’anno, nei giorni scorsi, i saronnesi hanno battuto nettamente in trasferta il Garlasco, è finita 3-0. Una squadra infarcita di giovani e giovanissimi, quella del Saronno, ma che sul parquet si sta facendo rispettare, ha sinora ottenuto cinque vittorie su nove partite disputate. Contro Garlasco, fanalino di coda, il merito del Saronno è stato senz’altro quello di non distrarsi e di mantere anzi alta la concentrazione.

Classifica: Pallavolo Milano Vittorio Veneto 26 punti, Orago Group Gallarate e Volley Lucernate 23, Pro Volley Abbiategrasso 21, Direl Ardor Bollate 17, Panta Rei 16, Osltek Pallavolo Saronno e Asd San Massimiliano Kolbe 14, Uiv Eti 10, Libertas 7, Olympia Buccinasco e Olimpia Pallavolo Bergamo 3, Volley 2001 Garlasco 0.

Si riparte con l’11’ giornata l’8 gennaio, Saronno è atteso dall’impegno interno al Paladozio di via Biffi contro la Direl Ardor Bollate, inizio alle 20.30.

(foto: la Pallavolo Saronno di serie D festeggia dopo avere chiuso il 2021 con una vittoria)

27122021