ORIGGIO – Da Il Sole 24 ore al Corriere della Sera la notizia negli ultimi giorni spopola su tutte le pagine economiche anche perchè rendere la Sanofi una realtà pienamente inclusiva e d’avanguardia.

La Sanofi è un’azienda multinazionale a capitale francese che conta oltre 100.000 collaboratori e più di 145 nazionalità. Presente in più di 100 Paesi al mondo conta su 73 stabilimenti che rappresentano uno dei primi network industriali del settore e al cui sviluppo e trasformazione destina circa 1 miliardo di euro di investimenti l’anno.In Italia, Sanofi è una delle principali realtà industriali del settore farmaceutico con una presenza radicata su tutto il territorio nazionale, un fatturato di circa 1,4 miliardi di euro nel 2019, oltre 2.000 persone tra dipendenti e collaboratori e investimenti nel comparto industriale che solo nel 2019 hanno superato i 37 milioni di euro. È presente sul territorio nazionale con i suoi uffici a Milano e Roma e i suoi quattro stabilimenti produttivi ad Anagni (Frosinone), Origgio (Varese), Scoppito (L’Aquila) e Brindisi.

A fare notizia, come riportato dal Corriere della Sera in un articolo di Irene Consigliere, è la decisione dell’azienda di concedere “14 settimane di congedo parentale retribuito a qualsiasi dipendente che avrà un bambino a prescindere dalle modalità (parto, adozione o maternità surrogata) e indipendentemente dal paese in cui lavora, dal genere o dall’orientamento sessuale, purché il lavoratore sia riconosciuto come genitore del bambino secondo la legislazione locale“.

La notizia riportata anche sul sito dell’azienda spiega che la novità riguarderà tutti i “dipendenti Sanofi in tutto il mondo, sarà attivo dal 1° gennaio 2022 ed è parte della strategia globale per la diversità e l’inclusione (D&I) sviluppata dall’azienda e che copre alcuni dei principali aspetti della diversità: genere, etnia, LGBTQIA+, età e disabilità”.

Ad usufruire delle nuove settimane di congedo saranno anche i dipendenti dello stabilimenti di Origgio uno dei quattro siti produttivi di Sanofi in Italia. Fondato nel 1971, è uno stabilimento bio-tecnologico che si estende su una superficie di 166mila mq focalizzato sulla produzione di marchi chiave del mercato globale dell’automedicazione: Enterogermina® in tutte le sue forme e presentazioni farmaceutiche e Maalox® in forma liquida e sospensione per uso orale.

A fine 2019 impiegava 218 collaboratori.