Nella splendida cornice del museo privato di proprietà di Pierantonio Giussani, l’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum a Busto Arsizio, in Piazza Garibaldi 5, ha offerto ai propri clienti una “notte al Museo”.

Nella fredda serata del 15 dicembre 2021, l’avvocato Giussani insieme alla sua “squadra” ha calorosamente accolto con un aperitivo, prima, un “tour” del museo privato Ondarossa dopo, ed infine una cena tra le auto parcheggiate, i suoi ospiti.

Stupore dei presenti nell’ammirare questa piccola “perla” incastonata tra Saronno e Caronno. Inoltre la “squadra di Ondarossa” è riuscita a trasmettere emozioni, passione e curiosità ai propri ospiti.

Sempre nel rispetto delle regole anti-covid (controllo green pass all’ingresso, mascherina su bocca e naso durante il tour) OndaRossa e alcuni clienti di Banca Mediolanum hanno cenato tra le varie auto presenti… Ferrari TestaRossa, Ferrari 308, Alfa Romeo, Fiat Torpedo (Alcinoo: che ha accompagnato il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, Mussolini, Hitler, è VAR i presidenti della Repubblica (De Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni) e dal presidente degli Stati Uniti d’America Harry Truman).

Non è mancato anche un momento in cui ha preso la parola Giampietro Reina, per “fotografare” la situazione economica del paese Italia, nella sala convegni “anfiteatro”, capace di accogliere fino a 100 persone ma che per ragioni di distanziamento sociale sono state ridotte rispettando la normativa anti-covid.

Al termine dell’incontro il “padrone di casa”, Giussani, ha salutato tutti gli ospiti con un arrivederci alla prossima visita ed ha sottolineato “con un microfono (purtroppo al momento non disponibile) per raggiungere tutti i partecipanti”.