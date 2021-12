SARONNO – Appuntamento stasera alle 21 con il consiglio comunale in seduta straordinaria. Ancora una volta per disposizioni Covid e per l’indisponibilità di Sala Vanelli la seduta si terrà in streaming. Tra i temi quello che l’amministrazione ha lanciato come la presentazione della Saronno Servizi 4.0.

Qui la diretta de ilSaronno

Qui l’ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti sedute

2. Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell’art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.

3. Conferimento per ventiquattro mesi a Saronno Servizi spa della gestione dei servizi in essere e individuazione degli indirizzi per la definizione del nuovo ambito di operatività per la gestione in partnership con il Comune di Saronno.

4. Art. 40-bis L.R. 12/2005 e s.m.i. “disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità” – determinazione percentuale di incremento dei diritti edificatori (ai sensi del comma 5)

5. Approvazione convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione della Centrale di Committenza per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Convenzione tra i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo per la gestione del Servizio per l’Inserimento Lavorativo di soggetti disabili e/o a rischio di emarginazione (S.I.L.) – Periodo 01/01/2022 – 31/12/2026

La diretta video è disponibile su https://saronno.civicam.it – www.radiorizzonti.org quella audio su radio 88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880