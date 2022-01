Luce rossa nel cielo di Saronno: non un Ufo ma una lanterna volante

SARONNO – L’hanno notata ieri sera attorno alle 20.30 diversi saronnesi, un oggetto di colore rosso e molto luminoso che procedeva “senza fretta” nel buio del cielo cittadino, e che volava non troppo sopra i tetti delle case e dei condomini. Niente paura, non si trattava di un Ufo, ovvero non un oggetto non identificato perchè in questo caso, almeno chi era più vicino, non ha fatto troppa fatica ad “identificarlo”. Si trattava di una lanterna volante, se n’era già vista qualche anche la notte di Capodanno.

E’ senz’altro bella a vedersi ma può risultare anche pericolosa, all’interno c’è una fiammella e dunque quando poi finisce per posarsi, c’è sempre il rischio che possa causare un incendio. E per questo motivo in altri paesi, come nella vicina Cislago, sono state anche tassativamente proibite con ordinanza del sindaco.

(foto: la laterna volante che è stata osservata ieri sera nel cielo di Saronno)