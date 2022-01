SARONNO – Il presidente Uniascom Confcommercio provincia di Varese, Rudy Collini, è intervenuto circa le aspettative sugli imminenti saldi. A preoccupare il presidente è la gestione della pandemia da Covid.

«Quest’anno», spiega, «non ci saranno limitazioni di legge sulle aperture dei negozi, ma in compenso avremo tante saracinesche abbassate e tanti clienti in meno a causa dell’obbligo di restare a casa imposto a chi è entrato in contatto con un positivo al Corona virus. I recenti provvedimenti del Governo sono un segnale positivo, ma non sufficienti a limitare gli effetti sul commercio di questa quarta ondata, le cui conseguenze negative hanno già investito il settore della ristorazione con l’80% delle disdette per i cenoni di Capodanno anche nella nostra provincia».

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto d’archivio)

01012022