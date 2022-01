SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 5 gennaio 2022 sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Ats, ci sono a questa data 494 attualmente positivi, di cui 69 minori. Erano 191 lo scorso 31 dicembre.

Ricordiamo, sottolineano dal Comune, “che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. In caso di contatto individuato come stretto inizia immediatamente il periodo di quarantena come prescritto dalle normative in vigore e non si deve assolutamente lasciare la propria abitazione; per persone non vaccinate o con ciclo completato da più di 120 giorni.

Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o al numero verde 800894545″.

È attiva la possibilità di prenotare per la somministrazione della terza dose o dose booster. Da qualche giorno sono attive anche le procedure per la vaccinazione pediatrica, dai 5 agli 11 anni. La procedura per la prenotazione è la medesima, eseguita da un genitore o da un tutore legale. Per i pazienti non trasportabili nelle sedi vaccinali, è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]t, indicando nome e cognome, data di nascita del paziente, domicilio e numero di telefono di riferimento.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Come ci aspettavamo e come successo in praticamente tutta Italia, negli ultimi giorni sono molto aumentati i casi di contagio. Fortunatamente per lo più si tratta di persone con lievi sintomi, ma ci auguriamo e auguriamo che tutti presto possano guarire e rientrare in comunità con la giusta serenità. Raccomandiamo come sempre di prestare la massima attenzione nei contatti personali e di evitare assembramenti sia all’aperto che al chiuso, per non correre inutili rischi di contagio. Continua la campagna di vaccinazione con le terze dosi o comunque con la dose booster: è fondamentale per aumentare la protezione nostra e delle persone che ci sono vicine. Le nuove norme entrate in vigore sono tutte riassunte sul portale internet del Comune, specialmente per quanto riguarda il green pass rafforzato e le quarantene che sono state sostituite da un periodo di autosorveglianza solamente per quanto riguarda le persone con terza dose o dose booster oppure vaccinate da meno di quattro mesi”.

