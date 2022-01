La scomparsa di Mirella unisce nel lutto Saronno e Rovello

ROVELLO PORRO / SARONNO – Scomparsa nei giorni scorsi Mirella Frasson Volontè, 84 anni, di Rovello Porro e molto nota in paese per la sua attività nel volontariato e nel sociale; ed anche a Saronno visto che aveva lavorato per decenni all’ospedale cittadino di piazza Borella.

Infermiera, aveva prestato servizio per 35 anni all’osprdale di Saronno; era il volto amico di tante persone, soprattutto degli anziani che necessitavano di piccole cure in ambito domestico, anche solo fare una iniezione e che potevano sempre contare su Mirella. Era stata a lungo anche impegnata con le associazioni di volontariato dal paese. L’impegno per gli altri è una costante per la famiglia Frasson, il fratello Giuseppe è impegnato con l’Ave, l’Associazione verde età.

Le esequie si sono svolte nei giorni scorsi alla chiesa parrocchiale rovellese.

(foto: Mirella Frasson Volontè)

28012022