x x

CISLAGO – Per agevolare le famiglie, l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo “A. Moro”, le Scuole dell’Infanzia, la Scuola Primaria “don Luigi Monza” e le Farmacie di Cislago hanno concordato che gli studenti in possesso di un provvedimento di sorveglianza attiva o di quarantena con obbligo di tampone, potranno effettuare il test antigenico in alcune fasce dedicate.

Farmacia Volta (via Cesare Battisti 1511) dalle 11 alle 12.30 e dalle ore 17.45 alle 18.15;

Farmacia degli Angeli (via Virgilio 77 – Massina) dalle 9.30 alle 11 e dalle 16 alle 17.

In tali fasce orarie, bambini e studenti, che dovranno presentarsi con la modulistica rilasciata dalla scuola, avranno la priorità. Il servizio è esteso anche al personale scolastico.

“Si ringraziano – spiega l’Amministrazione – le farmacie e le scuole di Cislago per la preziosa collaborazione. Eventuali aggiornamenti del servizio verranno tempestivamente comunicati”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn