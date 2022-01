x x

SARONNO – Sulla terrazza del palazzo municipale di piazza Repubblica, nella mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Saronno hanno voluto salutare il comandante Giuseppe Sala della polizia locale, che da domani sarà ufficialmente in pensione.

Dopo 40 anni di servizio a Saronno, prima come ufficiale di polizia locale e poi, per un ventennio, nella veste di comandante, Sala ha ringraziato i colleghi e gli amministratori, che hanno condiviso con lui un pezzetto di storia lavorativa in una città che sicuramente lo ricorderà per il suo impegno, la dedizione e la sua professionalità. Presenti a questo appuntamento anche i volontari dell’Associazione carabinieri.

Nei giorni scorsi il Comune aveva “regalato” al comandante Sala un simbolico pino piantumato in un parco pubblico cittadino.

(foto: alcuni momenti del saluto che è stato rivolto dal sindaco Augusto Airoldi e dai dipendenti comunali al comandante Giuseppe Sala sulle terrazza situata sul tempo della palazzo comunale, location scelta per garantire il distanziamento ed il rispetto delle norme anti-covid)

31012022