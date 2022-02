x x

SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 3 febbraio 2022 sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Ats, ci sono a questa data 268 attualmente positivi, di cui 83 minori e 2 sopra i 90 anni. Erano 396 i casi totali lo scorso 27 gennaio.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. In caso di contatto individuato come stretto inizia immediatamente il periodo di quarantena come prescritto dalle normative in vigore e non si deve assolutamente lasciare la propria abitazione (per persone non vaccinate o con ciclo completato da più di 120 giorni). Le persone positive riceveranno un Sms da Ats con le indicazioni da seguire; all’interno si troverà un facile questionario da compilare per agevolare il tracciamento. È fondamentale compilarlo a dovere per aiutare tale operazione.

Da martedì primo febbraio, l’accesso agli uffici pubblici è garantito solamente con presentazione di green pass in corso di validità.

Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o al numero verde 800 894 545. È attiva la possibilità di prenotare per la somministrazione della terza dose o dose booster. Da qualche giorno sono attive anche le procedure per la vaccinazione pediatrica, dai 5 agli 11 anni. La procedura per la prenotazione è la medesima, eseguita da un genitore o da un tutore legale.

Per i pazienti non trasportabili presso le sedi vaccinali, è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando nome e cognome, data di nascita del/della paziente, domicilio e numero di telefono di riferimento.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Anche i numeri dei contagi tra i minori stanno cominciando a calare e dunque possiamo iniziare a guardare con fiducia ad una nuova fase di ripresa. Non è stato facile il periodo natalizio appena trascorso e nemmeno il mese successivo, ma sappiamo che anche grazie ai vaccini le conseguenze del virus sono state molto minori sulle persone in forze ed in salute, al contrario invece delle persone con fragilità che continuano a dover essere tutelate per il meglio.

Proprio per questo voglio rinnovare il mio invito alle vaccinazioni, sia per la prima che per la dose booster che, come confermato, fornisce una protezione di molto maggiore».

