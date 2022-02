x x

SARONNO – “Dobbiamo registrare che rispetto alla scorsa settimana sono avvenuti 4 decessi, compreso marito e moglie, e così il conto totale dei decessi a Saronno da 215 arriva ora 219. Alle famiglie il cordoglio e la vicinanza sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale”. Così il primo cittadino, Augusto Airoldi, parlando nella tarda mattinata odierna della situazione covid in città ai microfoni di Radiorizzonti.

Per il resto, ha detto Airoldi, “i contagi sono diminuiti sensibilmente, da 844 della scorsa settimana a 581 ovvero 263 in meno. Al contempo sono aumentati i cittadini guariti, da 7047 a 7591, 544 in più”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: un hub vaccinale a Saronno)

07022022