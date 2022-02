x x

VARESE – MILANOLa Direzione distrettuale antimafia della procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, ha delegato i nuclei di polizia economico-finanziaria di Varese e Milano (con il supporto dei militari del Nucleo Pef di Verona) ad eseguire un’ordinanza , emessa nei confronti di soggetti ritenuti appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di natura fiscale e fallimentare, radicata sul territorio lombardo ed operante nel settore dell’armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana, agevolatrice della cosca di ‘ndrangheta Arena- Nicoscia di Isola Capo Rizzuto.

In particolare, le Fiamme Gialle di Varese e Milano stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 15 soggetti e un sequestro preventivo “per equivalente” su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di curo.

Le indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire una rete di società fittiziamente intestate a prestanomi, i quali sono risultati fiduciari dei principali indagati, destinatari del predetto provvedimento restrittivo: tutti soggetti in rapporto di contiguità-parentela con la famiglia ndranghetista Arena-Nicoscia. Si ipotizza che costoro traessero ingenti profitti dalla sottoscrizione di contratti apparentemente di distacco di manodopera, ma di fatto di pura somministrazione: contratti stipulati con le società appaltatrici delle commesse di Rfi spa per la realizzazione di lavori di manutenzione ed armamento della rete ferroviaria che serve svariate regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Nel corso delle indagini è stato possibile quantificare in oltre 6,5 milioni di euro l’ammontare dei profitti derivanti dai reati di frode fiscale, nonché dalla omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni d’imposta e dalle compensazioni di debiti erariali con falsi crediti Iva.

Le indagini hanno altresi dimostrato come alcuni componenti del sodalizio abbiano agevolato la “ndrina, facente capo alla “locale” di Isola di Capo Rizzuto (KR), contribuendo al mantenimento finanziario di detenuti e dei loro familiari, nonché procurando falsi contratti di assunzione per far ottenere benefici premiali a soggetti colpiti da provvedimenti giudiziari.

I circa 200 finanzieri impiegati stanno altresi eseguendo perquisizioni locali e domiciliari in Lombardia, Veneto, Calabria e Campania, con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti.