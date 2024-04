ilSaronnese

UBOLDO – Un omaggio per il 250esimo della fondazione delle Fiamme Gialle per portare i valori della Guardia di Finanza in un luogo frequentato dai cittadini, e sottolineare così il legame tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Uboldo e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in vista del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo Fiamme Gialle, previsto per il 2024, porterà oggi all’intitolazione alla Guardia di Finanza del parco pubblico di Uboldo: “un’area verde e giochi per i bambini per consegnare alle giovani generazioni un messaggio di legalità e sicurezza economico-finanziaria”.

“PARCO FIAMME GIALLE D’ITALIA” è la denominazione scelta dalla giunta Clerici per lo spazio che si trova in prossimità del centro abitato.

Si legge nella delibera emessa dalla Giunta Comunale di Uboldo: “intitolare l’area urbana di via Dottor Luigi Comi/via Don Giuseppe Coppi, denominandola Parco delle Fiamme Gialle d’Italia al fine di valorizzare la tradizione della propria istituzione, che si realizza anche attraverso luoghi che ne rammentino gli avvenimenti storici che l’hanno vista protagonista, consentendo una memoria perpetua e condivisa con le comunità locali”

