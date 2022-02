x x

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo arrivo in casa Caronnese. La società è lieta di dare il benvenuto a Riccardo Santi, attaccante classe 1990 proviene dal Forlì dove ha giocato la prima parte di stagione. Questo l’ultimo colpo di mercato messo a segno dal nostro direttore generale Raffaele Ferrara per rinforzare il reparto offensivo in vista dell’ultima parte di stagione.

Tanta esperienza tra Serie D e Serie C

Nativo di Terni, 31 anni compiuti il 25 di ottobre, Riccardo è una prima punta che nel recente passato ha vestito anche le maglie di Delta Porto Tolle, Cjarlins Muzane, Caldiero Terme e Adriese. Qui, nella stagione 2017/2018, 12 gol in 29 partite, prima ancora doppia cifra con le maglie di Union Ripa La Fenadora (15 gol) e Clodiese (17 gol), ma anche esperienze in Serie C a Renate, Casale, Alghero e Savona.

Riccardo si sta già allenando agli ordini del tecnico Manuel Scalise e sarà già a disposizione nella partita di domenica contro il Vado.

11022022