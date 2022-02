x x

SARONNO / TRADATE – Trasferta a Saronno nelle scorse ore per i vigili del fuoco del comando di Tradate: con la squadra saronnese già impegnata in altri interventi il comando provinciale ha infatti dirottato in città la squadra tradatese, dopo la segnalazione da parte di cittadini della presenza di fumo alle porte della frazione di Cascina Colombara, al confine con l zona industriale di Caronno Pertusella. Si trattava di un principio di incendio di sterpaglie: i pompieri hanno rapidamente preso il controllo della situazione ed eseguito le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti per incendi boschivi anche alla periferia di Jerago con Orago ed a Marnate. In tutti gli interventi gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le aree interessate. Le particolari condizioni meteorologiche e la siccità che sta caratterizzando questo periodo dell’anno sono gli elementi che favoriscono l’insorgere ed il propagarsi degli incendi, a volte basta anche soltanto un mozzicone di sigaretta gettato distrattamente a terra.

12022022