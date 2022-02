x x

COGLIATE / SARONNO – “Questa notte ci ha lasciato lo storico e amato maestro Giuseppe Lotito, che per decenni ha diretto il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Cogliate. Le esequie si terranno lunedì 14 alle 15.30 nella chiesa di Cassina Ferrara di via Larga a Saronno. Grazie di tutto maestro”. E’ l’Amministrazione comunale cogliatese a dare notizia della scomparsa del maestro Lotito, che era attualmente residente nel rione saronnese.

Il maestro aveva 82 anni. Per molto tempo Lotito è stato il direttore della banda cogliatese; incarico del quale da qualche anno si occupa il maestro Gian Carlo Ghinzani. Il Corpo musicale di Cogliate è ben conosciuto non solo in paese ma in tutta la zona, dove partecipa abitualmente ad eventi ed iniziative, sempre con grande successo.

La banda di Cogliate vanta una lunghissima tradizione: ha compiuto 95 anni nel gennaio 2021.

(foto: la festa dedicata al maestro Giuseppe Lotito, al centro, in occasione del suo ottantesimo compleanno)

12022022