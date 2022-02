x x

SARONNO – A distanza di un anno dall’inizio delle attività, l’associazione culturale La Rinvincita festeggia i 3mila “mi piace” su Facebook.

Ecco la dichiarazione della presidente, Carmen Federico: “Sono fiera ed orgogliosa degli obiettivi conseguiti. Tutto nasce da un gruppo di giovani donne che decide di condividere nel bel mezzo del lockdown, un percorso oltremodo ambizioso contrassegnato dalla sinergia e dall’univoco desiderio teso alla ricerca delle proprie radici e dal senso del cds. stare insieme.

Non è di per sé un’iniziativa elitaria, ma si traduce in un vero e proprio impegno sociale: scuola, cultura, sanità, asili nido, ambiente, lavoro, giovani amministrazione, trasporti, commercio sono solo alcuni degli argomenti sui quali vorremmo che la comunità si esprimesse, oltre ovviamente ai problemi sociali connessi ai piu’ deboli e ai meno abbienti, dai disabili ai detenuti privi di risorse e perciò privi di difesa legale, temi sui quali spesso abbiamo chiesto e chiederemo il parere di esperti o di operatori del settore.



Bene, è questo il progetto de “La Rivincita”; è il titolo del “foglio”, che qui non assume significato

di rivalsa, ma di riscatto quel riscatto culturale e di riconquista delle nostre radici, che secondo

Papa Francesco, è la ragione della nostra esistenza intesa come la caratterizzazione del nostro

essere persona.”



Progetti ed eventi futuri?



26 febbraio – Auditorium Aldo Moro, presentazione del Libro “la Mia corsa” di Francesca La

Mantia scrittrice, sceneggiatrice, regista cinematografica e teatrale. Un incontro per raccontare la

mafia, le sue tante anime nere. Con un tocco leggero, pensato per spiegare questo fenomeno ai

piu’ piccoli, con l’aiuto di un libro speciale e un testimone altrettanto unico, Giovanni Paparcuri

superstite alla strage del luglio 1983 quando trovo’ la morte il Magistrato Rocco Chinnici e

attualmente, gestore del “bunkerino”, il museo del Palazzo di Giustizia di Palermo in cui cura le

stanze blindate dei componenti del Pool Antimafia.



19 Giugno – Giardino di Villa Gianetti, la “Festa della Musica” con cui la nostra città è rientrata per il

secondo anno, nella piattaforma delle città partner ed il cui obiettivo dei partner istituzionali

(Ministeri, Associazioni, Rai, Siae……) è quello di valorizzare il patrimonio socio culturale e dare

voce ai giovani talenti emergenti.



Nella qualità di Fondatrice e Presidente de La Rivincita, vorrei sensibilizzare in questa sede, le

nostre Istituzioni locali e tutte le Associazioni territoriali a fare squadra!. E’ vero siamo un granello

in un deserto ma piu’ granelli che pian piano si uniscono possono fare davvero tanto”.