x x

SARONNO – Ha perso il controllo della propria Mercedes Classe A mentre imboccava la rotonda tra viale Lombardia e via Piave ed è finito fuoristrada. Ha sfondato i cartelli pubblicitari e dopo aver colpito diversi ostacoli ha finito la propria corsa, con la vettura ribaltata, contro il muro di un giardino privato.

E’ la prima ricostruzione del sinistro avvenuto stanotte intorno alle 2,30 alle porte di Saronno Sud. Secondo i primi elementi raccolto non risultano coinvolti altri mezzi o persone mentre alcuni testimoni avrebbero riferito che il conducente mostrava segnali di aver bevuto ma saranno ovviamente i test ufficiali a verificare se avesse un tasso alcolemico più alto di quello consentito per mettersi al volante.

Certo però il volo di 20 metri di lunghezza fatto dalla Mercedes Classe A che il ragazzo stava guidando in direzione Saronno proveniente da Solaro. Dopo aver urtato i primi cartelli che sono diventati una sorta di rampa la vettura ha colpito un palo della luce, un albero e quindi si è “impuntata” sul terreno con la parte anteriore finendo per ribaltarsi con la cappotta sul muro del giardino privato a bordo strada.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di effettuare i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro. A prestare aiuto è arrivata anche una guardia particolare giurata di Sicuritalia. Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno e dell’autoinfermieristica saronnese hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo che era cosciente ed ha collaborato alle operazioni di soccorso. e’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per rimettere in carreggiata e rimuovere la vettura e i tecnici della società elettrica che hanno riparato i danni provocati al palo della luce. A completare l’intervento di messa in sicurezza Sicurezza Ambiente che ha provveduto a ripulire la sede stradale dai detriti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn