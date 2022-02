x x

UBOLDO – La ripresa del campionato di seconda categoria ha visto lo scontro tra Pro Juventute e Solbiatese. È stata una partita caratterizzata da molte occasioni da gol da parte della Pro Juventute ma che purtroppo non è riuscita ad approfittarne. Gli ospiti invece con un fallo di mano di Volpi dentro la area di rigore, hanno conquistato un calcio di rigore sbloccando il risultato. In seguito ci saranno altre palle gol per i padroni di casa che non riuscirà a concretizzare. La partita è stata caratterizzata principalmente dal rosso arrivato per un giocatore della Solbiatese per una brutta entrata. Ma non solo poco dopo il gioco è stato nuovamente fermato per l’arrivo dell’ambulanza per soccorrere il giocatore ferito al labbro in uno scontro di gioco.

Andrea Sorrentino

Projuventute – Solbiatese 0-1

PRO JUVENTUTE: Camillo, Volpi (Ceriani), Lonetto (Gallo), Morandi, Venegoni, Flores, Ferrario, Robbiani (Di Gennaro), Meloni (Regalati), Geron S. (Bergomi), Geron M., Falcone, Pittalis, Ceriani, Gallo, Greco, Borghi, Regalati, Bergomi, Di Gennaro. Allenatore: Colombo Luca.

[20:52, 13/2/2022] PrealpiSorrentino: SOLBIATESE: Perin, Vinotti, Pedotti, Possoni, Re V., Ranieri S., Ferrario, Calderaro, Antonello (Ranieri A.), Azuokwu (Diouf), Ferri (Paciarotti), Brando, Caldera, Pesce, Grassi, Paciarotti ( st Pesce), Re G., Adorisio, Diouf, Ranieri A. Allenatore: Colombo Mirko.