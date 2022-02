x x

COGLIATE – Sconfitta in casa la Cogliatese messa alla prova dall’espulsione da metà del primo tempo che ha reso i 90 minuti davvero in salita. Un primo tempo equilibrato con rete inviolata da entrambe le parti.

Nel secondo tempo al 7’ apre le marcature Artemisio su una punizione perfetta. La Cogliate non demorde ma non riesce ad accorciare le distanze. Chiude la partita al minuto 41’ Molteni che valgono i punti 3 punti per gli ospiti.

Niccolò Pappalardo

Asd Cogliatese – Asd Legnanese 0-2

ASD COGLIATESE: Schiatti, Marcolongo, Saleri, Manno (10′ st Ventrella), Pastore, Chiari (25′ st Zampieri), Zappa, Balestrini, Beretta, Pecin, Quici. A disposizione:Ortolan, Murari, Messina, Petricola, Bolis, Pascale.

ASD LEGNANESE: Martini, Avallone, Berisha, Niccolini (27’ st Shanini), Gagliotti, Artemisio, Vignati, Solito (32′ st Molteni) Clerici, Lualdi, Vallarella (45′ st Ortica), Ferrero.