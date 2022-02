x x

SARONNO – Ieri sera alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà la cerimonia dedicata ai “ministri straordinari della comunione”, che sono invitati dal prevosto, monsignor Claudio Galimberti che ha officiato il rito con altri sacerdoti saronnesi ed il diacono Massimo Tallarini.

Un momento di incontro, preghiera e religiosità che è stato trasmesso in diretta dall’emittente comunitaria, Radiorizzonti Fm 88.

Come spiegato su Wikipedia “nella Chiesa il ministro straordinario della comunione è un battezzato laico, uomo o donna, cui è affidato in maniera straordinaria (cioè solo quando si presenti una reale necessità, dovuta alla carenza di presbiteri o altri ministri ordinati) il servizio liturgico della distribuzione della comunione eucaristica.

(foto: dalle immagini di Radiorizzonti, un momento della cerimonia)

13022022