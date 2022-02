x x

VARESE – Oggi alle 14 a Cuveglio nel Varesotto, in via Battaglia di San Martino, l’intervento dei vigili del fuoco per un gatto rimasto incastrato nella canna fumaria di un abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello con un fuoristrada e un’autopompa. Gli operatori dopo aver praticato un foro nella muratura sono riusciti a liberare il felino, restituendolo al proprietario. Alla vicenda non è dunque mancato il lieto fine: all’inizio un po’ spaesato, il gatto si è presto ripreso, è apparso incolume e si è fatto accarezzare da tutti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti dell’operazione di salvataggio del gatto che ha impegnato oggi i vigili del fuoco a Cuveglio)

13022022