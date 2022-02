x x

CISLAGO – Giovedì scorso, 10 febbraio, aveva colpito un cartello stradale abbattendolo ma ingranata nuovamente la marcia si era allontanato come se nulla fosse. Così il conducente protagonista del sinistro pensava di averla fatta franca ma non aveva fatto i conti con gli uomini della polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni.

Mettendo insieme gli elementi emersi dall’analisi delle immagini della videosorveglianza con alcune testimonianze gli agenti sono riusciti a risalire all’auto e al conducente un sessantenne residente nel comasco.

Oggi gli sono state contestate le varie violazioni commesse: dovrà pagare 150 euro più la riparazione del danno provocato. In caso di abbattimento di segnaletica o altri danneggiamenti il conducente del mezzo ha l’onere di comunicare all’ente proprietario della strada quanto accaduto, fornendogli i dati assicurativi.

