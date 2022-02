x x

LIMBIATE – Fino a tempi recenti si è creduto fosse solo uno il cittadino limbiatese coinvolto nell’eccidio di Lodi, ma il diciannovenne Francesco Solari non era solo. A fare questa scoperta è Anpi Limbiate che, con una lettera aperta, chiede all’Amministrazione di riparare il torto fatto ad un altro giovane patriota, Giuseppe Agostoni, lanciando la campagna “Limbiate non dimentica”.

“Lanciamo la campagna “Limbiate non dimentica” per la intitolazione, nella nostra città, di spazi pubblici alle combattenti e ai combattenti per la libertà – così si legge nella lettera aperta firmata da Rosario Traina, presidente di Anpi Limbiate – Intendiamo lanciare una iniziativa che possa impegnare i prossimi cinque anni, per poi passare il testimone agli anni successivi e continuare l’intitolazione di spazi pubblici cittadini alle combattenti e ai combattenti limbiatesi per la libertà e la democrazia.”



“Una grande iniziativa di memoria attiva – continua – in cui intendiamo coinvolgere soprattutto l’Amministrazione comunale, ma che veda anche l’indispensabile partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado, dei sindacati, delle associazioni e dei partiti che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza. Scopo della campagna è, infatti, non solo l’intitolazione degli spazi pubblici ma anche la realizzazione di iniziative con il coivolgimento delle scuole e dell’intera città, volte a far conoscere la storia dei Partigiani limbiatesi, il loro sacrificio per la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi, la loro preziosa Resistenza al nazifascismo.”

“Con la prima intitolazione si chiede che vengano resi gli onori ad un nostro giovane concittadino, Giuseppe Agostoni nato a Limbiate il 20 giugno 1925 e morto fucilato dai tedeschi a Lodi il 26 Aprile 1945 assieme al suo coetaneo Francesco Solari. A Francesco Solari è, giustamente, intitolata una piazza nel centro città, ma fino a qualche anno fa del giovane partigiano, che assieme a lui ed ad altri 14 partigiani fu fucilato, nulla si sapeva a Limbiate e non c’è nulla che lo ricordi come uno dei suoi figli migliori di cui dobbiamo essere orgogliosi. L’Anpi di Limbiate chiede, come primo atto di questa campagna di intitolazioni, che la Piazza dedicata a Francesco Solari sia identificata come Piazza Solari-Agostoni per conservare la memoria di due nostri giovani concittadini che assieme affrontarono il martirio dei mitra dell’occupante nazista.”



“Per concretizzare – conclude – intorno a questa proposta, l’auspicata collaborazione fra Anpi e Comune di Limbiate e meglio definire l’organizzazione di questa prima intitolazione l’Anpi di Limbiate chiede un incontro a codesta Amministrazione in tempo utile per organizzare al meglio l’evento nel 77° Anniversario del loro sacrificio.”

(foto d’archivio: Anpi Limbiate durante la manifestazione del giorno della memoria)

16022022