VARESE – Dopo quello di ieri lungo la Saronno-Milano, alla stazione di Bollate centro era stata investita una donna dal treno in arrivo; questa mattina altro grave incidente ma lungo la Varese-Porto Ceresio, linea che è stata temporanamente interrotta per i soccorsi e gli accertamenti del caso. L’episodio si è verificato alle 7.50 alla piccola stazione di via Roma ad Arcisate dove è stato investito dal treno un ragazzo di 15 anni.

Il giovanissimo è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in gravi condizioni. Sul posto immediato l’intervento di ambulanza, automedica, vigili del fuoco, polizia ferroviaria, polizia locale e carabinieri; da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Questa la comunicazione dell’ente ferroviario agli utenti

In seguito a un investimento di una persona nei pressi della stazione di Arcisate, la circolazione è attualmente sospesa tra Arcisate e Varese al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti. I Clienti – continua Trenitalia – dalla Svizzera possono utilizzare i treni della linea S11 Chiasso – Milano fino a Seregno. Da Seregno linea S9 per Saronno, dove trovano i treni della linea Malpensa Express. In arrivo nella stazione di Varese autobus per Stabio alle ore 9 circa (effettua le fermate intermedie). Alle ore 10.10 da Stabio partirà un autobus per Varese (effettua le fermate intermedie).

