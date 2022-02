x x

SARONNO Non è mai calata l’attenzione riposta da Saronno Servizi S.p.A. e dall’Amministrazione Comunale saronnese sulla necessità di fornire servizio e sostegno alle famiglie, anche a seguito della recente ondata di nuovi contagi prodotti da COVID-19. A causa del

picco di infezioni riscontrato nel bimestre dicembre 2021-gennaio 2022 e dell’introduzione dell’obbligo del Green Pass, le farmacie comunali gestite da Saronno Servizi S.p.A. hanno schierato in campo tutte le risorse e le energie possibili per fornire supporto continuativo sul territorio: ad integrare l’attività svolta nei mesi dalla Farmacia 2 (Via Valletta) e dalla Farmacia 3 (Solbiate Olona),

su volontà del Sindaco Augusto Airoldi lo scorso gennaio è stato allestito in tempi record anche un Punto Tamponi presso Villa Gianetti in via Roma, gestito dai farmacisti della Farmacia Comunale 1coadiuvati da una squadra di supporto.

L’ondata di contagi, che ha coinvolto in questa terza fase davvero quasi tutti i nuclei familiari del saronnese, ha aumentato a dismisura la richiesta alle farmacie territoriali di effettuare test rapidi antigenici di diagnosi del Covid-19, anche a seguito delle nuove disposizioni regionali diffuse da Regione Lombardia che hanno confermato la validità dei tamponi rapidi come strumento di uscita dalla quarantena.

La volontà di SARONNO SERVIZI S.P.A, attraverso la sua rete di farmacie comunali, si è orientata nei mesi verso il miglioramento continuo dei servizi forniti alla comunità locale:

• Tamponi rapidi a domicilio per anziani, disabili e allettati

• Servizio di ascolto e info-point attraverso la chat diretta tramite APP

• Assistenza e supporto alle scuole per il monitoraggio dei contagi in fase di sorveglianza attiva e controllo dei focolai nelle classi

• Assistenza agli insegnanti e ai presidi per tamponi di gruppo in fasce d’orario compatibili con la didattica

• Assistenza alle famiglie e agli utenti per effettuare tamponi gratuiti tramite i protocolli di esenzione identificati da ATS Insubria e nel rispetto delle tempistiche assegnate

Un’attività che ha l’obiettivo di sostenere i Comuni in primis, ma anche gli ospedali, la rete di medici di base, le scuole, e tutti i residenti del saronnese nel reperire risposte e servizi utili, attraverso la rete di farmacisti, infermieri e operatori della salute SARONNO SERVIZI S.P.A.

A poche settimane dall’apertura del nuovo hub tamponi comunale, aperto da Saronno Servizi S.p.A. e nel solo ultimo anno di attività, estremamente significativi sono stati i dati di accesso ai “Punti Tampone” con una crescita ulteriore del +20 % sull’utilizzo del canale di

prenotazione digitale.

La nuova organizzazione del servizio a partire dal 21 febbraio 2022 prevede i seguenti orari:

PUNTO TAMPONI FARMACIA COMUNALE 1 IN VILLA GIANETTI:

• Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

• Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

• Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

PUNTO TAMPONI FARMACIA COMUNALE 2 – NUOVO ORARIO RIDOTTO (a partire dal 1 marzo):

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30

“Intendiamo perseverare nel servizio fornito al nostro territorio – ha dichiarato Pietro Insinnamo, Presidente di Saronno Servizi S.p.A. Questa terza fase di contagi ha reso evidente la necessità di assumere un atteggiamento sempre più responsabile nei confronti delle famiglie, dei ragazzi, degli anziani e delle fasce deboli che non possiamo abbandonare a se stesse senza che abbiano ricevuto risposte e supporto. Ci auguriamo di uscire presto da questa pandemia, ma allo stesso tempo dobbiamo dare una risposta concreta in materia di servizi e sostegno per poter continuare a tenere aperte imprese ed esercizi commerciali, recuperare ottimismo e accesso pieno a tutte le nostre attività quotidiane.

Augusto Airoldi, Sindaco di Saronno ha così commentato: “Di scommesse in questa lunga battaglia contro la pandemia ne abbiamo vinte molte in questo anno e mezzo di lavoro della nostra Amministrazione. L’ultima scommessa vinta è quella di Villa Gianetti. Con Saronno Servizi abbiamo fatto partire un punto tamponi che, come dimostrano i numeri che ci fornisce la nostra azienda 4.0, è stato la risposta sia alle necessità di accelerazione dei tamponi per i ragazzi per garantire la continuità scolastica sia alla gestione dell’attività economica e lavorativa nel rispetto delle nuove regole. Adesso siamo in una fase di calo dei contagi e proprio per questo il nostro lavoro con l’azienda è ancora più prezioso per accompagnarci verso una fase finalmente nuova di questi due anni terribili.”

