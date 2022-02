x x

CARONNO PERTUSELLA – Siringhe usate ai piedi della madonnina nel bosco: succede anche questo alla periferia di Caronno Pertusella: evidentemente c’è chi si addentra nella vegetazione, alle spalle della zona industriale e non lontano dall’ex statale Varesina, non per passeggiare nel verde o per fermarsi davanti alla teca con la madonnina per un momento di raccoglimento o preghiera, ma addirittura per fare uso di sostanze stupefacente.

Se ne parla anche sui social, dove sono state pubblicate anche dlele foto decisamente eloquenti (ne pubblichiamo un particolare) e che mostrano sporcizia e siringhe usate nei pressi della piccola panchina vicina al vano con la statua della Madonna, al Lazzaretto.

