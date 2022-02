x x

SARONNO – Se l’è cavata con contusioni, lesioni e tanto spavento la 44enne vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 10 al quartiere Prealpi. Quando il traffico nel quartiere iniziava a farsi intenso, complice la presenza del mercato cittadino, una Volkswagen Golf ha colpito una 44enne che stava attraversando la strada.

La donna è finita a terra e la conducente della vettura, un’84enne si è fermata e le ha prestato le prime cure. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. In un primo momento si è temuto per le conseguenze per la 44enne investita ma dopo i primi accertamenti il personale sanitario ha rassicurato tutti i presenti a partire dai tanti residenti accorsi per dare un aiuto. E’ stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata di deviare il traffico per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. I vigili hanno anche effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

