Cronaca

SARONNO – Il Comune fa il punto della situazione maltempo in città ed in particolare dell’impatto sulla viabilità.

Il sottopasso di via Giovanni XXIII, che si trova in periferia al quartiere Prealpi vicino al confine con Rovello Porro, è stato chiuso per allagamenti. Verrà riaperto non appena si potrà intervenire con una pulizia complessiva

I n via Manzoni, nel tratto a senso unico tra via Roma e via Marconi, è stata chiusa una delle due corsie di marcia mediante transenne a causa del cedimento di un collettore. Saranno quindi possibili rallentamenti.

Commenti