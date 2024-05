Cronaca

ORIGGIO – Sin dall’alba la Protezione civile sta monitorando da vicino il torrente Bozzente che è esondato nella zona di campagna al confine fra Origgio, Lainate e Nerviano: i rischi maggiori li sta correndo un’azienda che produce vernici.

Per ora le sponde, che sono state rafforzate, hanno retto l’impatto della piena ma l’acqua è in parte tracimata. Obiettivo della Prociv in questa fase di valutare gli interventi più opportuni per mettere al riparo dalla piena la zona industriale fra Origgio e Lainate.

A Saronno il teatro civico “Giuditta Pasta” è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti nel corso della mattinata.

Problemi per la forte pioggia si sono registrati alla stazione ferroviaria di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15052024