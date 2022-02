x x

GERENZANO – L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla “consegna delle chiavi” della nuova struttura coperta, la club house del Parco degli aironi di via Inglesina, alla cooperativa Ardea onlus che ha in gestione l’area naturalistica. L’appuntamento è fissato sabato 19 febbraio alle 14.30. “Sarà presente anche il nostro parroco don Nando per la benedizione dei nuovi spazi” fanno sapere i responsabili dell’ente locale. Ci saranno anche il sindaco Ivano Campi ed i suoi collaboratori, a partire dall’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Pini, che ha seguito il progetto.

La cittadinanza, rimarcano dal Comune di Gerenzano, “può partecipare alla inaugurazione, nel rispetto delle norme anti covid-19 che sono attualmente in vigore”. La nuova club house offre ampi spazi non solo ristorativi ma anche per incontri ed appuntamenti pubblici, e per i laboratori dedicati ai bambini ed ai giovani che spesso di svolgono nel parco.

(foto: la nuova club house del Parco degli aironi a Gerenzano)

