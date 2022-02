x x

MOZZATE / CISLAGO – Attenti al cervo fra Cislago e Mozzate: pericolo incidenti. Il grosso animale, sicuramente un esemplare adulto, è stasto avvistato ieri sera alla periferia dei due paesi, evidentemente uscito dal bosco, si è avvicinato alle strade. Viste le dimensioni, in caso di impatto con una autovettura le conseguenze potrebbero essere particolarmente gravi. Si tratta di animali che si spostano soprattutto all’imbrunire, e che solitamente rifuggono il contatto con l’uomo ma possono crearsi situazioni particolarmente pericolose in prossimità delle strade, già in passato sono capitati incidenti.

Fino a poco tempo fa completamente scomparsi dalla zona, i cervi adesso sono tornati: anche recentemente ne sono stati visti non solo nei boschi fra Cislago, Mozzate e Gerenzano ma anche più a sud sino a Saronno ed a Solaro, nelle campagne di Cascina Colombara e Cascina Emanuela; e ad Origgio.

(foto archivio: cervi a spasso, qualche tempo fa, nell’abitato di Marnate; alle porte del Saronnese)

18022022