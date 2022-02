x x

SARONNO – Sono ancora tutte da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente avvenuto oggi alle 11,30 nell’area di sosta tra viale Lombardia e via Varese. Secondo una prima ricostruzione un 41enne sarebbe rimasto schiacciato dal proprio furgone contro un cancello. In aiuto dell’uomo è arrivato un amico che ha spostato il mezzo. In un primo momento sembrava che il 41enne si sentisse bene ma poi ha avuto un mancamento e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’autoinfermieristica di Misinto presto raggiunte dall’elisoccorso. L’uomo ha riportato diverse lesioni ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruiire l’accaduto.

18022022

