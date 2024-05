Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio sabato 18 maggio in centro a Saronno dove uno straniero ha dato in escandescenza danneggiando auto in sosta e imprecando contro commercianti e passanti prima di essere bloccato dai carabinieri ed accompagnato al pronto soccorso.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio quando lo straniero è entrato in un bar. Al momento non è stato chiarito cosa volesse ma a fronte del diniego del personale ha dato in escandescenza prendendo a pugni la barriera della cassa e costringendo i responsabili ad allontanarlo.

La vicenda era tutt’altro che conclusa. Lo straniero ha continuato ad inveire urlando contro i passanti e arrivando anche ad abbassarsi i pantaloni. Quindi è andato in via Caronni dove colpito, strappandoli, diversi specchietti delle auto in sosta. Un vandalismo che non è sfuggito ai passanti in un centro affollato da giovani e famiglie ma anche dai gazebo di diverse forze politiche per la campagna elettorale.

La vicenda si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che, chiamati da alcuni residenti, hanno bloccato lo straniero in corso Italia e l’hanno trasferito all’ospedale cittadino. Saranno proprio i carabinieri a chiarire l’accaduto, valutando la posizione dello straniero.

