TRADATE – Alle 17.30 di domenica pomeriggioo i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti per un incidente stradale a Samarate in via Giussani collaborando con il personale sanitario a soccorrere il conducente e per mettere in sicurezza il veicolo e un palo pericolante a causa dello scontro.

E’ stato soccorso un uomo di 72 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato in ospedale a Gallarate con una autolettiga della Croce rossa. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno provveduto ai rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto: la scena del sinistro avvenuto domenica pomeriggio a Samarate, dove sono intervenuti i vigii del fuoco del comando tradatese, per collaborare ai soccorsi)

20052024