x x

SARONNO – Negli ultimi giorni si è parlato molto della fibra a Saronno e in particolare degli investimenti per portare questo servizio, in in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) ai saronnesi.

A dar voce alle richieste dei saronnesi che anche per l’incremento di smart working e dad di conoscere i tempi per l’arrivo del servizio l’ex assessore Novella Ciceroni.

Fa il punto della situazione anche Open Fiber che conferma la volontà di portare la propria infrastruttura a banda ultra larga nella città di Saronno, mettendo a diposizione un investimento privato pari a 5 milioni di euro.

“Un progetto che punta a costruire una rete di nuova generazione, ultraveloce, in grado di garantire una connessione sicura, a bassa latenza e “a prova di futuro”. Il piano di sviluppo complessivo e il relativo progetto esecutivo, già predisposto e presentato all’amministrazione comunale, prevedono il collegamento di 14 mila unità immobiliari della città attraverso un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa)“.

Fibra in arrivo quindi? In realtà no e lo spiega la stessa società: “Purtroppo, i lavori di posa dell’infrastruttura non sono ancora potuti iniziare a causa di una difformità di posizioni con il Comune circa la modalità di esecuzione di scavi e ripristini. L’Amministrazione, infatti, richiede l’applicazione della normativa locale pur in presenza di numerose e recenti normative nazionali emanate appositamente per soprascrivere i regolamenti degli enti locali e garantire lo sviluppo del progetto di infrastrutturazione a banda ultra larga in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Resta ferma la disponibilità di Open Fiber a concretizzare il progetto a Saronno tanto che sottolinea la disponibilità a riprendere i tavoli tecnici: “Nella consapevolezza dell’essenzialità di una rete di telecomunicazioni all’avanguardia per i cittadini e le imprese di Saronno, Open Fiber auspica la ripresa dei tavoli tecnici per definire il prima possibile le modalità e i tempi di realizzazione dell’infrastruttura in un clima di proficua collaborazione con l’Amministrazione e nell’ambito di quanto previsto dalla normativa nazionale”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn