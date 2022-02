x x

CESANO MADERNO – Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri arrestano spacciatore all’interno della stazione ferroviaria di Cesano Maderno.

Provvidenziale, come spesso accade, la segnalazione di un privato cittadino che giunto in treno alla Stazione di Cesano Maderno nel percorrere il passaggio pedonale che porta all’uscita ha notato, nel mezzo del corridoio, un uomo in atteggiamento sospetto che cercava di attirare con lo sguardo l’attenzione dei passanti.

Senza alcun indugio il cittadino, una volta uscito dalla stazione ferroviaria, ha contattato il numero di pronto intervento 112 parlando con l’operatore in turno della centrale operativa della compagnia carabinieri di Desio che disponeva immediatamente l’invio sul posto di una pattuglia della tenenza di Cesano Maderno. I militari dell’Arma, giunti nei pressi del punto indicato, notavano la presenza dell’uomo che, accortosi della loro presenza, si disfava immediatamente di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per poi darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento l’uomo, 20 enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, veniva raggiunto e bloccato dai militari che nel corso della perquisizione domiciliare rinvenivano altri 4 grammi di hashish suddivisa in dosi.

Al termine degli accertamenti l’uomo veniva dichiarato in arresto e sottoposto al processo per direttissima come disposto dal Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.

