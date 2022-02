x x

SARONNO – Hanno acceso un piccolo fuoco nel parco dell’ex Seminario in via Varese, salvo poi darsi alla fuga quando il fumo è stato visto da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. E’ quello che è successo ieri pomeriggio intorno alle 14 nell’area verde alle porte del polo scolastico.

Pochi dubbi che l’incendio sia stato l’epilogo di una bravata o magari una sfida tra ragazzi verosimilmente studenti appena usciti da scuola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto in seguito alla chiamata di alcuni saronnesi, un gruppo di ragazzini ha bruciato alcuni rami facendo partire un piccolo fuoco, il fumo è stato notato da alcuni dei presenti che hanno dato l’allarme.

Mentre gli autori della bravata si allontanavano sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno domato, senza difficoltà, le fiamme. Come detto gli agenti della polizia locale hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini a partire dalle testimonianze di chi era presente. Elementi utili per identificare i ragazzini potrebbero arrivare dalle telecamere della videosorveglianza.

