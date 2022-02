x x

UBOLDO – Si è tenuto nella mattinata della scorsa domenica 20 febbraio l’incontro del gruppo Movimento Nazionale della sezione di Varese con i cittadini uboldesi. Dalle 10 alle 12, in via San Martino, il movimento ha discusso e si è confrontato con i cittadini circa i temi di attualità nella città.

“Una mattinata molto interessante – così si esprimono gli attivisti del gruppo – in cui abbiamo parlato con i cittadini dei problemi di Uboldo e del momento che stiamo vivendo. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, militanti e abitanti: uniti e compatti per la città”.

Ad essere presente, anche l’ex consigliere comunale di Origgio, Alessandro Sozzi.

(in foto: il gazebo del Movimento Nazionale sezione Varese ad Uboldo, dove ha incontrato i cittadini)

