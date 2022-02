x x

SARONNO / ORIGGIO / CARONNO – Il Programma WHP – Workplace Health Promotion, promosso da Ats Insubria in collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, durante gli ultimi due anni di pandemia, ha visto un rinnovato consenso delle imprese che già avevano aderito al programma e ha raccolto ulteriore interesse proprio per il valore strategico dei processi di promozione della salute per il benessere non solo dei lavoratori, ma dell’intera Comunità. Basti pensare, infatti, che nel varesotto il WHP coinvolge quasi 22.000 lavoratori e oltre 70 luoghi di lavoro.

I riconoscimenti: da Eurojersey e Riva alla Formenti e alla Viba, all’ospedale di Saronno

Nell’elenco dei luoghi di lavoro premiati durante l’incontro online svoltosi nella mattinata di lunedì 21 febbraio 2022:Asst Valle Olona: Ospedale di Busto Arsizio, Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate, Ospedale di Saronno, Ospedale Bellini Somma Lombardo; Copying srl di Caronno Pertusella; Eurojersey Spa di Caronno Pertusella; Farmaceutici Formenti Spa di Origgio; Fimi Srl di Saronno; Inail direzione territoriale di Varese con sedi a Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno; Riva acciaio Spa di Caronno Pertusella e Viba Spa di Tradate.

Il programma si articola in azioni volte a prevenire i fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative, favorendo corretti stili di vita come la sana alimentazione, l’attività fisica, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Il WHP, inoltre, incoraggia al contrasto del fumo di tabacco, dell’alcolismo, dell’uso di sostanze stupefacenti e della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.

“La promozione della salute nei luoghi di lavoro, in questi ultimi due anni, che ci hanno visto in prima linea, si è rivelata un fattore ancor più strategico – spiega Giuseppe Catanoso direttore sanitario di Ats Insubria – Abbiamo compreso sempre meglio il contributo del Programma WHP che permette, in modo concreto, di promuovere stili di vita salutari, contribuendo anche alla prevenzione delle malattie croniche. In questo contesto, la storica collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ha effettivamente “fatto rete”, portando risultati davvero inaspettati, evidentemente frutto di una maggior consapevolezza e attenzione alle tematiche relative alla salute. Il mio plauso va alle aziende che si sono impegnate in questi programmi e anche allo staff di ATS che ha continuato a supportare le azioni legate alle buone pratiche nel lungo e difficile periodo che, finalmente, ci stiamo lasciando alle spalle” ha chiosato Catanoso.

“L’adesione al percorso WHP, libera e volontaria, è un ulteriore segno della sempre crescente attenzione delle imprese in favore dello stare bene, ampiamente inteso, dei propri dipendenti e delle loro famiglie” commenta ilpPresidente dell’Unione Industriali, Roberto Grassi. “Un impegno che va oltre gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma che parte dal valore attribuito alle persone, vero centro dell’impresa. Come Unione Industriali, crediamo fortemente nella necessità di diffondere la Cultura del benessere in azienda e di condividere le buone pratiche messe in atto dalle singole imprese. Inoltre, sia con l’associazione sia con la società di servizi Univa Servizi, partecipiamo attivamente con tutti i dipendenti per mettere in pratica, oltre che promuovere, i sani stili di vita diffusi dal progetto.”

(foto d’archivio)

