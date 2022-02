x x

MILANO – Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-20) e nei reparti (-5). A fronte di 76.469 tamponi effettuati, sono 5.239 i nuovi positivi (6,8%; ieri era al 7,5%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 76.469, totale complessivo: 32.799.725

– i nuovi casi positivi: 5.239

– in terapia intensiva: 110 (-20)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.196 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 38.468 (+45)

24022022

