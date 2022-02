x x

SARONNO – “I miei personali complimenti e ringraziamenti al comandante Claudio Borsani e ai suoi uomini per la brillante operazione contro i “venditori di morte che hanno tutto il mio disprezzo condiviso da moltissimi cittadini”. Così il saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera. Bocedi fa riferimento all’operazione messa a segno ieri dalla polizia locale di Saronno e che ha consentito di sequeetrate centinaia di dosi di droga.

Erano nascosti in bagno e in camera da letto i due sacchi di marijuana che la polizia locale di Saronno ha trovato e sequestrato ieri pomeriggio in un’abitazione inutilizzata al quartiere Matteotti.

Gli agenti del comando di piazza Repubblica stavano accompagnando un tecnico in un sopralluogo in un appartamento vuoto da qualche tempo. Ispezionando l’abitazione hanno trovato in camera da letto e poi anche in bagno un sacchi trasparenti pieni di sostanza stupefacente. Non solo. Nell’appartamento, di proprietà di Aler, sono stati ritrovati anche un bilancino di precisione ed altri ferri del mestiere per confezionare le dosi. Nell’appartamento sono stati trovati anche diversi attrezzi da lavoro ed elettrodomestici.

