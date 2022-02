x x

SARONNO – Il museo delle Industrie e del Lavoro saronnese si lascia riscoprire dalla cittadinanza con un nuovo incontro: Massimo Pirovano, docente di storia e filosofia nei licei e autore di diversi saggi, è anche coordinatore della rete dei musei e dei Beni Etnografici Lombardi (Rebel) direttore del museo Etnografico dell’alta Brianza (Meab) dalla sua fondazione.

Sabato 12 marzo, alle 16.30, al museo delle Industrie e del Lavoro saronnese in via Griffanti 6 si terrà un incontro con il professore, a cui è invitata tutta la cittadinanza. Per informazioni e prenotare la propria presenza, è necessario mandare una mail all’indirizzo [email protected]. Per partecipare è necessario indossare una mascherina Ffp2 e essere in possesso di Green Pass rinforzato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn