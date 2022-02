x x

MOZZATE – I finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in due pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno e Mozzate, tre soggetti di nazionalità italiana intenti a prestare la propria opera “in nero”.

E’ il risultato di una tranche degli accertamenti portati avanti dalla Guardia di Finanza comasca per arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico con l’obiettivo di tutelare le imprese e i professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge e soprattutto proteggere proprio la parte più debole in un rapporto di lavoro, ovvero i lavoratori. Questi ultimi, infatti, lavorando in “nero” o in maniera irregolare, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa, con gravissime conseguenze sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti pensionistici, sia sulle garanzie in tema di infortuni sul lavoro.

Tornando al locale mozzatese i finanzieri hanno effettuato un accertamento e verificando i documenti contabili hanno scoperto che alcune delle persone intente a lavorare erano prive di contratto e quindi anche di posizione assicurativa e contributi previdenziali. Visto che i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati nel confronti del locale mozzatese e di quello comasco è stata richiesta la sospensione dell’attività.

Nerl corso della stessa operazione nell’intera provincia le Fiamme Gialle comasche hanno eseguito, infine, 334 controlli in materia di green pass, resi obbligatori, a partire dallo scorso 6 agosto, per poter usufruire di taluni servizi all’interno di attività commerciali, quali bar e ristoranti al chiuso. In particolare, è stato effettuato il controllo di 40 esercizi commerciali, riscontrando 2 irregolarità (1 lavoratore e 1 datori di lavoro). Dei 40 esercizi controllati, 1 è stato sanzionato anche in quanto sprovvisto dalla cartellonistica Covid-19.

