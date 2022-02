x x

ORIGGIO – Oltre 72mila euro, importo proveniente dalle multe incassate dal comune di Origgio, verranno destinati alla sicurezza sulle strade. Si tratta della delibera approvata dalla giunta Regnicoli che determina 15mila euro per la manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade, 10mila e 450 euro per gli impianti di semafori, 13mila e 350 euro per sorveglianza e pattugliamenti, 6.710 euro per il nuovo impianto di videosorveglianza, 8mila euro per il vestiario della polizia locale, 14mila euro per la manutenzione stradale, 5.240 euro per la previdenza complementare della vigilanza.

Questo intervento è possibile nel rispetto della legge 120/2010 che, nel quarto comma, stabilisce le linee guida per utilizzare tali fondi nella sicurezza sulle strade.

26022022

