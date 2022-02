x x

UBOLDO – “Giovedì 17 febbraio, allo Star Hotel Grand Milan di Saronno, abbiamo vissuto davvero una grande serata. Un intreccio di passato, presente e futuro.” Così esordisce Andrea Ciccioni Presidente dell’Associazione Quelli che… con Luca Onlus.

“Temi molto complessi quelli della ricerca scientifica – continua – poi in aggiunta alla tipologia della leucemia mieloide acuta. Tutti temi, però, presentati e resi comprensibili da Ettore Biagi, Sarah Tettamanti e Marco Spinelli che hanno davvero stimolato tutti noi presenti con i dati ed i risultati che il nostro progetto di ricerca evidenzia. È lo stimolo per essere orgogliosi di aver scelto 10 anni fa di scommettere su questo percorso, su di noi e su di loro. Oggi la realtà ci porta ad essere sempre più forti, ad “immaginare nuove strade” per migliorare l’efficacia degli studi. Ecco perché siamo nati, ecco perché abbiamo scelto di raddoppiare l’impegno”.

“Il 2022 ci vede proporre un impegno di ben 60.000 euro che verranno ripartiti tra progetto scientifico puro ed “adozione” di tre anni della ricercatrice Corinne Arsuffi. Potenziare il lavoro significa anticipare i tempi, come già fatto nel passato. Significa intensificare l’impegno per essere ancora più forti su più fronti. Giovedì abbiamo consegnato i primi 25.000 euro a Sarah. Primo passo.

Siamo usciti con le certezze che il Progetto Cart-t, in Italia e nel mondo, sia sempre di più votato a diventare una nuova strada di cura: progetto ancora da segmentare, ancora da sviluppare, ancora da rendere sicuro, ma la via ormai è tracciata. Ed un grande solco di questa via lo abbiamo tracciano noi di “quelli che…con Luca”, ossia tutti voi che avete creduto ed avete sostenuto il nostro progetto”.

Questo risultato di eccellenza è stato possibile grazie a tante e tante persone.

“Grazie ai Dottori, grazie a tutti i presenti, grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, che ci credono, che ci crederanno. Grazie ai Consiglieri e Volontari della Onlus, grazie all’Amministrazione Comunale di Saronno presente giovedì, grazie e a Francesca.

Grazie agli amici dello Star Grand Hotel di Saronno per averci ospitato, grazie a tutti i sostenitori perché rendete concreto un sogno che potrà riscrivere la vita di tanti bimbi, come il mio e nostro Luca meritava, come tutti i Luca in cielo meritavano”.

E’ sempre Ciccioni a spiegare più nel particolare questo piano di sviluppo col relativo budget necessario per le attività pre-cliniche in vitro e in vivo previsti per il periodo 2022-2023: “Una parte del budget proposto servirà alla messa a punto del progetto sulla caratterizzazione in vitro e in vivo dei profili di sicurezza ed efficacia delle cellule Cik modificate per esprimere Car bi-specifici per le molecole Cd123 e Cd33. Attualmente il gruppo si sta focalizzando sulla ottimizzazione delle molecole nel sistema non virale e alla conseguente sperimentazione in vivo, che possa fungere da base di ricerca preclinica per la costruzione di un percorso volto ad arrivare al letto dei nostri pazienti affetti da Lma. Inoltre, da questo anno per 3 anni, verrà sostenuta una borsa di studio per una studentessa di dottorato, che seguirà un progetto su un nuovo tipo di Car bispecifico”.

Nel budget dell’anno 2022/2023, gli esperimenti in vivo avranno un costo 30,000 euro, quelli in vitro di 10,000; la borsa di studio della dottoranda costerà 20,000 euro.

L’associazione di beneficenza “quelli che… con Luca onlus” nasce per volontà di Andrea Ciccioni nel 2011, quando suo figlio Luca, nonostante una lunga battaglia fatta di determinazione e sorrisi, medici capacissimi e tantissimi amici, viene sconfitto da una grave forma di leucemia mieloide acuta.

Luca, affrontando la malattia con dignità e coraggio, ha comunque conseguito una vittoria: ha cioè insegnato a tutti coloro che gli sono stati vicini l’importanza di non arrendersi e di avere sempre uno spirito costruttivo e proiettato in avanti. Quella che oggi i suoi amici chiamano ‘filosofia Luca’.

Per questo adesso che sarebbe facile arrendersi al dolore è invece il momento di sfoderare quella tenacia e quella forza d’animo per fare la nostra parte nello stare vicino a tutti quei Luca che ancora stanno combattendo e che possono farcela. La ricerca medica fa progressi continui e salva sempre più vite, ma il contributo di “Quelli che… con Luca onlus” dovrà servire a conseguire gli obiettivi un po’ prima.