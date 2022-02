Calcio 2′ cat. I, importante vittoria della Gerenzanese sul Misinto.

x x

GERENZANO- Nella 21′ giornata del campionato di Seconda Categoria del Girone I, si sono affrontate la Gerenzanese e il Misinto in una partita molto combattuta, vinta dai padroni di casa per una rete a zero.



Le due squadre si affrontano fin dall’inizio del match a viso aperto, ognuna volta a portare a casa i 3 punti. Nel primo tempo infatti, da segnalare, dapprima una traversa colpita dal Misinto e, in seguito, pareggia i conti delle traverse la Gerenzanese.

Nel secondo tempo la partita allenta leggermente i ritmi di gioco, ma a causa di un errore della squadra ospite, la squadra di Mister Pignatiello segna la rete decisiva con il solito Di Lio che regala tre punti alla Gerenzanese.



Con questi 3 punti la Gerenzanese sale al sesto posto in classifica a pari sia con la 5′, il Novedrate, che con la 7′, il Cassina Rizzardi, mentre il Misinto dopo questa sconfitta rimane a un punto sopra dalla zona retrocessione a 16 punti.



GERENZANESE-CALCIO MISINTO 1971 1-0

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale, Restelli, Iacolare (32′ s.t. Anafllouss), Boeri (20′ s.t. Gambino), Franchi, Rimoldi (45′ s.t. Crespi), Donadel, Di Lio, Quici (37′ s.t. Zaffaroni), Rampoldi (42′ s.t. Langue). A disp: Girola, Forliano, Sala, Daga.

ALL. Pignatiello.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Riva, Franzoni, Ceron, Catini (31′ s.t. Baldassarre), Peverelli, Oddo (45′ s.t. Piccoli), Romeo, Mariniello (27′ s.t. Lemos). A disp. Ciacco, Anzani, Bertazzoli, Folla, Guerreschi.

ALL. Vago.